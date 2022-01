Raid aereo israeliano contro postazioni di Hezbollah

(ANSA) - BEIRUT, 31 GEN - Raid aerei attribuiti a Israele sono stati compiuti durante la notte in Siria contro postazioni militari e un deposito di armi degli Hezbollah filo-iraniani libanesi, non lontano dalla capitale Damasco, secondo quanto rende noto l'ong Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus). "Alcune posizioni del gruppo libanese Hezbollah nella regione orientale di Qalamoun, a nord-est di Damasco, sono state bersagliate da attacchi aerei israeliani prima dell'alba" e sono stati colpiti "postazioni militari e depositi di armi appartenenti ad Hezbollah", scrive l'Ondus. (ANSA).