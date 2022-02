Forte vento fa cadere pannello, operaio muore in azienda

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Il maltempo uccide in provincia di Frosinone. Un pannello coibentato è finito contro un operaio di 57 anni in un'azienda di Sora uccidendolo. Il nuovo incidente sul lavoro è accaduto questa mattina in un'azienda impegnata nel settore del materiale ferroso. A provocare la tragedia sarebbe stato il forte vento (ANSA).