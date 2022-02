Gallina tenta di entrare al Pentagono, foto virale sul web

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - E' diventata virale sui social media la foto di una gallina sorpresa dalla sicurezza mentre cercava di entrare in uno degli edifici più blindati al mondo, il Pentagono. Non è chiaro da dove sia arrivata la pennuta ma adesso se ne sta occupando l'associazione Animal Welfare League che ha postato la sua foto su Facebook e ha chiesto agli internauti di darle un nome. Tra i più quotati 'Henny Penny' (dai due vezzeggiativi di 'hen', gallina, e Pentagon) e Ethel Rosenberg, che fu arrestata e condannata a morte con il marito Julius negli anni 50 con l'accusa di essere spie dell'Unione Sovietica. "Si è persa per strada? O è una spia specializzata in segreti militari? Per ora tiene il becco chiuso", ha scherzato il sito Military Times che pr primo ha dato la notizia. (ANSA).