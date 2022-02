Incidente Suv:procura, indagato già condannato per ebbrezza

(ANSA) - TRIESTE, 01 FEB - Il cittadino di origine bulgara che due giorni fa ha causato un incidente stradale sull'autostrada A28 provocando la morte di due giovani donne, ha già riportato tre condanne definitive, di cui una per guida in stato di ebbrezza. Lo rende noto il Procuratore di Pordenone, Raffaele Tito, precisando che l'uomo "in caso di condanna non potrà in nessun caso beneficiare della sospensione condizionale della pena". (ANSA).