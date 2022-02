'Reclutati' i corvi per la raccolta dei mozziconi di sigarette

Singolare iniziativa di un’azienda in Svezia per ripulire le città dai mozziconi di sigaretta abbandonati per strada e per tagliare i costi.

Una startup di Soedertaelje, vicino a Stoccolma ha infatti "reclutato" i corvi per questo lavoro. Lo scrive il Guardian precisando che gli uccelli selvatici riescono a svolgere il loro compito ricevendo un pò di cibo per ogni mozzicone che depositano in una macchina su misura progettata dalla startup.



«Sono uccelli selvatici che partecipano senza essere forzati», ha affermato Christian Guenther-Hanssen, il fondatore di Corvid Cleaning, l’azienda che sta sperimentando il progetto pilota.



La Keep Sweden Tidy Foundation afferma che ogni anno nelle strade svedesi vengono lasciati più di 1 miliardo di mozziconi di sigaretta, pari al 62% di tutti i rifiuti. Soedertaelje spende 20 milioni di corone svedesi, 16 milioni di sterline, per la pulizia delle strade.

Guenther-Hanssen stima che il suo metodo potrebbe far risparmiare almeno il 75% dei costi legati al ritiro dei mozziconi di sigaretta in città.