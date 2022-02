Siria, due bambini morti di freddo nel nord-ovest

Due bambini siriani sono morti di freddo nelle ultime ore nel nord-ovest del paese all’interno di due campi profughi nella regione di Idlib fuori dal controllo governativo e vicina al confine con la Siria.

Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui un bambino di 7 anni è morto assiderato nella notte nonostante le cure mediche d’urgenza. Un’altra bambina, di appena due mesi, è morta per ipotermia in un altro campo profughi della regione di Idlib.



Il 23 gennaio scorso, un altro bambino era morto di freddo in uno dei campi profughi del nord-ovest siriano.

Con i decessi riportati oggi sale a 6 bambini morti di freddo nelle ultime quattro settimane nel nord-ovest della Siria.



L’Ufficio per il coordinamento umanitario dell’Onu (OCHA) aveva nei giorni scorsi lanciato un allarme per l’emergenza freddo in tutta la Siria settentrionale dove da anni sopravvivono, ammassati dentro e fuori campi profughi, circa 4 milioni di civili, per lo più donne e bambini che hanno urgente bisogno di aiuti umanitari.