Whoopi Goldberg, 'Olocausto non riguarda la razza', è bufera

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - E' bufera su alcune dichiarazioni della popolare attrice americana Whoopi Goldberg che in un talk show statunitense ha detto che l'Olocausto "non riguardava la razza". Lo riporta la Bbc. L'attrice, 66 anni, ha affermato su The View della Abc che il genocidio nazista degli ebrei ha coinvolto "due gruppi di bianchi", sollevando un polverone di polemiche che l'hanno indotta a scusarsi per le sue affermazioni. "L'Olocausto non riguarda la razza, si tratta della disumanità dell'uomo nei confronti di un altro uomo", aveva affermato la premio Oscar, precisando che "non si tratta di razza, perché sono due gruppi di persone bianche" Il tema del talk-show riguardava il divieto da parte di una scuola del Tennessee di far leggere agli studenti "Maus" uno delle graphic novel di fumetti, in cui si racconta lo sterminio nazista parlando degli ebrei come topi e i nazisti come gatti. (ANSA).