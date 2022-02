Bollette: negozi Valenza spengono luci, il governo ci aiuti

(ANSA) - VALENZA, 02 FEB - Valenza spegne le luci in segno di protesta contro il caro bollette. E' l'iniziativa di alcuni commercianti della cittadina in provincia di Alessandria. "Stiamo lavorando con un basso profilo di illuminazione, utilizzando la corrente solo per le attività necessarie - spiega Isidoro Max Mazzola, uno dei promotori dell'iniziativa - Il carobollette è un problema non solo nostro, ma di imprese, famiglie ed Enti. Chiediamo risposte alle associazioni di categoria, ma anche a Regione e Stato. Non possiamo aumentare a dismisura i costi dei prodotti, come potrebbero fare nelle città a forte vocazione turistica. Siamo 20mila abitanti e la clientela è sempre quella". "Ci auguriamo di essere esempio per città più grandi, da Roma a Torino e Milano, che potrebbero dare ancora più visibilità", aggiunge un altro commerciante, Gerardo Logambino. "Al difficile momento dovuto alla situazione pandemica - commentano il sindaco, Maurizio Oddone, e l'assessore, Alessia Zaio - si aggiunge il carobollette che si farà sentire anche sul nostro bilancio. Speriamo il Governo trovi una soluzione a breve. Massima solidarietà e vicinanza ai valenzani che non vogliono arrendersi ma lottare per un futuro migliore". (ANSA).