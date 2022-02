Ferrari, ai dipendenti premio di oltre 12.000 euro

Ferrari darà ai 4.500 dipendenti un premio annuale di competitività legato ai risultati fino a poco più di 12.000 euro. Lo ha annunciato l’ad Benedetto Vigna.

«L'anno è stato eccezionale grazie alla passione e alla dedizione del personale e per premiare i loro successi, in linea con i forti indicatori di performance della società sono lieto di annunciare il premio annuale fino a poco più di 12.000 euro per i nostri dipendenti», ha detto.

E’ la prima volta che il premio Ferrari supera i 10.000 euro. Il calcolo dei giorni di assenza tiene conto dell’impatto della pandemia, neutralizzandone gli impatti.