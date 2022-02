Gb: caccia in volo per intercettare aerei non identificati

(ANSA) - LONDRA, 02 FEB - Caccia Typhoon della Raf sono decollati dalla base di Lossiemouth in Scozia per intercettare velivoli "non identificati" in avvicinamento allo spazio aereo del Regno Unito. Secondo l'aviazione militare britannica, è partita anche un'aerocisterna per rifornirli in volo. Lo scorso novembre era avvenuto un fatto simile in cui erano stati coinvolti velivoli militari russi. (ANSA).