Sparatoria in un campus della Virginia, morti due poliziotti

(ANSA) - WASHINGTON, 2 FEB - Due poliziotti di un campus universitario della Virginia sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco da una persona che è stata catturata poco dopo - non distante dal luogo dell'agguato - ma di cui non sono stati diffusi le generalità e il movente. Le vittime sono John Painter e J. J. Jefferson. La sparatoria è avvenuta al campus del Bridgewater College, dove ci sono circa 1.500 iscritti. Nessuno studente è stato coinvolto nell'episodio. "Un'altra sparatoria si è presa le vite di due poliziotti coraggiosi. Io e Jill stiamo pregando per le famiglie delle persone perdute. La violenza delle armi contro le forze dell'ordine è ripugnante e deve finire", ha twittato il presidente americano Joe Biden, dopo l'uccisione dei due agent alla vigilia della sua visita a New York per affrontare tra le altre emergenze anche quella delle armi da fuoco. (ANSA).