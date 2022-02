Ucraina: Macron parlerà con Biden, 'forse vado a Mosca'

(ANSA) - PARIGI, 02 FEB - Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato oggi che discuterà della crisi in Ucraina con il capo della Casa Bianca, Joe Biden, "nelle prossime ore" e che non esclude di recarsi a Mosca per cercare una soluzione diplomatica: "Non escludo niente", ha detto, aggiungendo che un viaggio in Russia dipende dallo "stato di avanzamento delle nostre discussioni nelle prossime ore". (ANSA).