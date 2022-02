Ucraina: Usa, 3.000 soldati in Polonia, Germania e Romania

(ANSA) - WASHINGTON, 02 FEB - Gli Usa invieranno truppe supplementari in Polonia, Germania e Romania in risposta alle crescenti tensioni con la Russia sull'Ucraina. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione americana. In particolare Joe Biden manderà questa settimana 2.000 soldati da Fort Bragg, North Carolina, in Polonia e in Germania e una parte di uno squadrone Stryker di circa 1.000 militari basato in Germania in Romania. (ANSA).