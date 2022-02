Ucraina: Zelensky, armi ricevute sono difensive, vogliamo pace

(ANSA) - MOSCA, 02 FEB - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che tutte le armi inviate a Kiev dai partner occidentali sono di tipo difensivo e che l'Ucraina vuole "la pace". Lo riporta l'agenzia Interfax. "Non sono pronto a rivelare i dettagli dei nostri accordi con un determinato Paese e il tipo di materiale che riceviamo. Per noi è fondamentale che tutte queste armi sono difensive. Tutto ciò a cui pensiamo è la pace. Tutto ciò a cui pensiamo è la fine dell'occupazione dei nostri territori, che può essere raggiunta esclusivamente attraverso gli sforzi diplomatici", ha detto Zelensky, secondo Interfax, in una conferenza stampa congiunta a Kiev con il primo ministro olandese Mark Rutte. (ANSA).