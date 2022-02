Biden: "Eliminato in Siria il capo dell'Isis". Si è fatto saltare in aria: morti 6 bambini e 4 donne

L’esercito Usa ha «eliminato dal campo di battaglia» il capo dell’Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi durante un’operazione nel nord della Siria. Lo ha annunciato Joe Biden, che ha ordinato l’operazione. Tutti i soldati americani sono sani e salvi, ha precisato il presidente, che si rivolgerà alla nazione nelle prossime ore.

Il capo dell’Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi è morto facendosi saltare in aria con una bomba che aveva con sé durante l’operazione Usa nel nord della Siria. Lo riferiscono fonti americane.

Sono 6 i bambini e 4 le donne uccisi in «bombardamenti e scontri seguiti» al raid aereo Usa di ieri notte nel nord-ovest della Siria, a seguito del quale è morto il capo dell’Isis, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, che si sarebbe fatto saltare in aria con un ordigno durante l'operazione. Lo riferiscono gli Elmetti bianchi (la Difesa civile siriana), aggiornando un precedente bilancio dell’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui tra le 13 vittime figuravano 2 minori e una donna.