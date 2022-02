Congo: Onu e Oim, inorriditi per attacco al campo sfollati

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - L'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, Oim, sono "inorridite dall'attacco armato al sito per sfollati interni a Ituri nella Repubblica Democratica del Congo", dove oltre 50 persone sono rimaste uccise. Le "agenzie condannano questo efferato attacco nei termini più duri e ricordano a tutte le parti i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale di proteggere e salvaguardare la vita dei civili in ogni momento". I team dell'Oim e dell'Unhcr a Ituri si stanno coordinando con altri attori umanitari per aumentare la risposta alle emergenze. Il sito, gestito dall'Unhcr e dal partner Critas, ha ospitato più di 20.000 sfollati interni, inclusi più di 13.000 bambini. Molti dei residenti del sito sono fuggiti nella città di Bule, a tre chilometri di distanza. La nota precisa inoltre che "l'attacco, che si ritiene sia stato operato da un gruppo armato non statale, è avvenuto a meno di tre mesi dall'ultimo attacco mortale ai siti sfollati di Drodro e Tche nella stessa area del Territorio di Djugu. Circa 44 persone sono rimaste uccise in quell'attacco, che ha costretto decine di migliaia di altre a fuggire". (ANSA).