Covid: in Germania consigliata quarta dose a fasce esposte

(ANSA) - BERLINO, 03 FEB - In Germania, la commissione specializzata sui vaccini Stiko consiglia il secondo booster, e cioè la quarta dose di vaccino anti Covid, per alcune categorie di persone: in particolare l'indicazione riguarda gli ultrasettantenni che vivono in case di cura, persone con il sistema immunitario debole e il personale medico che ha contatti con fasce a rischio. (ANSA).