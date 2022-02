Erdogan, 'Cooperare con Israele per portare gas in Europa'

(ANSA) - ISTANBUL, 04 FEB - "Potremmo utilizzare il gas naturale di Israele nel nostro Paese e oltre a questo potremmo anche lavorare insieme per portarlo in Europa". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo quanto riporta l'agenzia Anadolu, aggiungendo che vuole parlare direttamente di questo con l'omologo israeliano Isaac Herzog durante la sua visita ad Ankara in programma a metà marzo. "Spero che questo tema sarà in agenda durante la visita di Herzog in Turchia" ha detto Erdogan. Il presidente turco aveva menzionato l'ipotesi di una cooperazione sulla distribuzione di gas con Israele già nelle scorse settimane dopo il ritiro degli Usa dall'EastMed, progetto di gasdotto tra Israele, Cipro e Grecia che non è mai stato realizzato. Secondo Erdogan, Washington ha perso interesse perché guarda al progetto come poco conveniente dal punto di vista economico. Il presidente turco ha affermato che con la precedente amministrazione dell'ex premier israeliano Benjamin Netanyahu una collaborazione sul gas tra Turchia e Israele era già stata discussa anche se il dialogo si era poi interrotto. Dopo l'elezione di Herzog e del nuovo primo ministro Naftali Bennett, Erdogan ha manifestato l'intenzione di volere cercare una riconciliazione nel rapporto con Israele che è stato complicato durante l'amministrazione di Netanyahu. La visita ad Ankara in programma a metà marzo di Herzog "potrebbe aprire un nuovo capitolo nelle relazioni tra Turchia e Israele" aveva detto il presidente turco. (ANSA).