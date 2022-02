Spagna abbandona martedì obbligo mascherine all'aperto

(ANSA) - MADRID, 04 FEB - La Spagna abbandonerà martedì l'obbligo di indossare mascherine all'aperto come misura per contrastare la pandemia da covid-19, misura che era stata reintrodotta a fine dicembre in seguito alla nuova impennata di casi dovuta alla variante Omicron. Lo ha confermato la ministra spagnola della Sanità Carolina Darias. (ANSA).