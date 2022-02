Afghanistan, sisma di magnitudo 5.7 nel nordest

(ANSA) - ISLAMABAD, 05 FEB - Una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 è stata registrata questa mattina nel nord-est dell'Afghanistan ed è stata avvertita anche in varie parti del Pakistan: lo hanno reso noto l'Istituto geofisico statunitense (Usgs) e il Dipartimento meteo pakistano. L'epicentro del sisma è stato localizzato a 45 km a sud-ovest di Ashkāsham, ad una profondità di circa 210 km. Per il momento non si segnalano danni o feriti. Secondo il Dipartimento meteo pakistano la scossa è stata avvertita nell'alto Punjab, a Islamabad, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa e nelle regioni di Gilgit-Baltistan, Azad e Jammu Kashmir. (ANSA).