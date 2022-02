Covid: Polinesia francese, casi quadruplicati in 7 giorni

(ANSA) - PAPEETE, 05 FEB - Il numero di casi di coronavirus nella Polinesia francese è quasi quadruplicato negli ultimi sette giorni passando dai 579 del 28 gennaio ai 2.080 di ieri: è quanto emerge dai dati diffusi dal dipartimento della Salute locale. Il tasso di incidenza è salito così a 753 contagi per 100.000 abitanti, contro i 317 della settimana precedente. Tuttavia, dato il basso numero di test effettuati, questi dati "sottostimano l'effettiva circolazione del virus", ha commentato l'epidemiologo Henri-Pierre Mallet. Il forte ed improvviso aumento delle infezioni non ha influito, almeno per il momento, sul numero dei ricoveri: attualmente solo cinque persone sono ricoverate per Covid nel Centro Ospedaliero della Polinesia Francese, di cui una in terapia intensiva. Secondo uno screening eseguito dall'Istituto Louis Malardé, nella collettività d'oltremare della Francia è presente solo la variante Omicron del coronavirus. (ANSA).