Femminicidio nell'Oristanese, uccide la moglie dopo una lite

Femminicidio all'alba di oggi a Zeddiani, piccolo paese in provincia di Oristano. Un agricoltore ha ucciso la moglie e poi ha chiamato il 112 dicendo cosa aveva fatto. Il delitto è avvenuto in un'abitazione in via Roma, dopo una furiosa lite tra i coniugi. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Comando provinciale di Oristano che hanno bloccato l'omicida. Si attende l'arrivo del magistrato.