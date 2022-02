Incendio in abitazione in Calabria, muore uomo di trent'anni

(ANSA) - CINQUEFRONDI, 05 FEB - Un trentenne è morto, nella notte a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, nell'incendio che ha completamente distrutto l'appartamento nel quale viveva. Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno avvolto in brevissimo tempo tutti gli arredi presenti sviluppando una densa coltre di fumo e non lasciando scampo all'uomo rimasto intrappolato nella propria camera da letto. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Polistena, Palmi e Siderno con l'ausilio di quattro automezzi che hanno lavorato evitando che le fiamme si propagassero alle abitazioni adiacenti e al resto dell'immobile. La corsa contro il tempo messa in atto parte dei soccorritori non è riuscita a mettere in salvo l'uomo, che è deceduto. (ANSA).