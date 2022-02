Iran, passi Usa rimozione sanzioni 'buoni ma insufficienti'

(ANSA) - TEHERAN, 05 FEB - I passi intraprese dagli Stati Uniti, ai colloqui di Vienna sul nucleare iraniano, in direzione dell'abolizione delle sanzioni all'Iran, secondo Teheran sono "buone, ma non sufficienti". "La rimozione di alcune delle sanzioni può, nel vero senso della parola, tradursi in buona volontà da parte loro. Gli americani ne parlano, ma dovrebbe essere risaputo che ciò che accade sulla carta non è abbastanza", ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, citato dall'agenzia Irna. (ANSA).