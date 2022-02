Rogo in stabile abbandonato a Bari, muore un clochard

(ANSA) - BARI, 05 FEB - Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato in uno stabile abbandonato in via Caracciolo a Bari, dove nella notte è scoppiato un incendio. Il corpo senza vita dell'uomo, probabilmente un clochard, è stato scoperto dai vigili del fuoco intervenuti, intorno alle 3 della notte scorsa, per spegnere le fiamme. Della vicenda è stata informata l'autorità giudiziaria e il pm di turno, Giuseppe Dentamaro, ha già disposto l'autopsia che sarà eseguita lunedì nel Policlinico di Bari dal medico legale Biagio Solarino. Sull'episodio indaga la Polizia. Al momento non sono emersi elementi che facciano ipotizzare un omicidio. L'ipotesi è che l'incendio sia scoppiato accidentalmente e che le fiamme abbiano travolto e ucciso la persona che dormiva all'interno dello stabile. (ANSA).