Usa: sparatoria in chiesa in Colorado, morta una donna

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Una donna di 36 anni è stata uccisa e due uomini, di 40 e 42, sono rimasti feriti a colpi d'arma da fuoco in una sparatoria avvenuta in una chiesa di Aurora, in Colorado, ieri sera. Il sospetto si è poi dato alla fuga; gli investigatori ritengono che conoscesse almeno una delle persone coinvolte. Lo riferisce, tra gli altri, la Cnn. "Stiamo ancora indagando - ha detto il portavoce della polizia di Aurora Matthew Longshore in una conferenza stampa, precisando che "non si è trattato di una sparatoria casuale". Il fatto è avvenuto nella chiesa Faro De Luz intorno alle 20, secondo quanto affermato su twitter dal dipartimento di Polizia di Aurora, durante un evento religioso a cui partecipava una ventina di persone. La polizia, al suo arrivo, ha trovato i tre riversi a terra. A quanto si è appreso le autorità avrebbero già individuato un sospetto, fuggito prima dell'arrivo degli agenti, sulla base di informazioni fornite dai testimoni, confermate da video di sorveglianza. (ANSA).