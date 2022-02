Covid: Cina sigilla città di 3,5 milioni di abitanti

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - La comparsa di contagi per covid dovuti alla variante Omicron fa scattare immediato il lockdown per una città cinese da tre milioni e mezzo di abitanti. Lo riferisce la Bbc attraverso il suo corrispondente in Cina. Si tratta della città di Baise nel Guangxi, con una popolazione di 3,57 milioni di abitanti che sarebbe stata sigillata: non vi si può uscire né entrare. (ANSA).