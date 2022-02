Mosca, speculazioni Usa una follia, allarmismo continua

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Mosca considera "una follia" le speculazioni degli Usa sui tempi in cui potrebbe cadere Kiev in seguito ad un potenziale attacco russo. "La follia e l'allarmismo continuano", ha dichiarato - secondo quanto riporta la Tass - il viceambasciatore russo all'Onu, Dmitry Polyanskiy aggiungendo: "E se dicessimo che gli Stati Uniti potrebbero impadronirsi di Londra in una settimana e causare la morte di 300.000 civili? Tutto questo sulla base delle nostre fonti di intelligence che non riveleremo". (ANSA).