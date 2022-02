Paura a Parigi, incendio in un edificio accanto al Museo d'Orsay

Un incendio di grandi dimensioni è divampato questo pomeriggio in un edificio vuoto nei pressi del museo d’Orsay, nel centro di Parigi. Lo riferisce la tv BFM mentre molti parigini hanno postato immagini e video delle fiamme e dell’intervento massiccio, tuttora in corso, dei pompieri.

Le fiamme sarebbero divampate in un edificio del quai Anatole France, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. (