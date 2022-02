Siria: ong, in Turchia alcuni evasi in assalto Isis a prigione

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Diversi jihadisti tra le centinaia evasi dopo l'assalto il mese scorso dell'Isis alla prigione di Ghwayran, nel nord-est della Siria, sono fuggiti in Turchia. Lo afferma l'Osservatorio siriano per i diritti umani, citando fonti sul terreno, secondo cui altri evasi si sarebbero invece rifugiati in zone del nord della Siria a est e nord-est di Aleppo, controllate da milizie locali filo-turche dall'operazione militare di Ankara 'Scudo dell'Eufrate'. Inoltre, due cosiddetti emiri dell'Isis risulterebbero fuggiti nella zona di Jarablus, sempre sotto il controllo di fatto della Turchia. Altri jihadisti ancora, aggiunge l'ong, si nasconderebbero nelle zone rurali di Hasakah, Raqqa, Deir Ezzor e Manbij, controllate dalle Forze democratiche siriane (Sdf), a guida curda. (ANSA).