A Napoli bucate ruote ambulanza durante intervento soccorso

(ANSA) - NAPOLI, 07 FEB - "Tagliano gli pneumatici all'ambulanza! È successo stanotte intorno alle 2.00 alla postazione 118 del Loreto Crispi mentre era impegnata in un intervento di soccorso a Rione Traiano a Napoli". Lo denuncia, in un post su Facebook, l'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate'. "L'amara scoperta al rientro dell'equipaggio nel mezzo di soccorso. Fortunatamente il paziente è stato trattato a domicilio e non necessitava di trasporto in ospedale altrimenti questa disavventura si sarebbe tramutata in tragedia", sottolineano. (ANSA).