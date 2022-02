Almeno 20 morti in una valanga al confine afghano-pakistano

(ANSA) - JALALABAD, 07 FEB - Almeno una ventina di persone sono state uccise da una valanga mentre stavano attraversando un remoto passo di montagna dall'Afghanistan al Pakistan. Lo ha detto un funzionario talebano. Decine di afgani attraversano illegalmente il Pakistan ogni giorno attraverso il confine di montagna in cerca di lavoro o per acquistare beni essenziali per il commercio. Najibullah Hassan Abdal, capo dell'informazione per la provincia orientale di Kunar, ha detto che sul posto sono giunti i soccorritori. "Diciannove corpi sono già stati recuperati", ha precisato. Il traffico illegale attraverso il confine tra Pakistan e Afghanistan è aumentato vertiginosamente da quando i talebani sono tornati al potere ad agosto, facendo precipitare il paese in una grave crisi con decine di migliaia di persone senza lavoro. Nella zona sono comuni valanghe mortali. Nel 2015 più di 250 persone sono state uccise in tutto il Paese in una serie di devastanti valanghe. (ANSA).