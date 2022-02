Baerbock,pronti a pagare alto prezzo economico per Ucraina

(ANSA) - BERLINO, 07 FEB - "Siamo pronti a pagare un alto prezzo economico per la sicurezza dell'Ucraina". Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock a Kiev, in conferenza stampa con l'omologo Dmytro Kuleba. "La nostra più grande forza è l'unità", ha aggiunto Baerbock, mettendo in guardia da chi tenta di dividere l'Occidente. (ANSA).