Covid, il Giappone punta ad un milione di booster al giorno

(ANSA) - TOKYO, 07 FEB - Il governo giapponese punta a somministrare un milione di booster di vaccino contro il coronavirus al giorno, per arginare la nuova ondata di infezioni causata dalla variante Omicron. Lo ha detto il premier Fumio Kishida, mentre il Paese del Sol Levante registra percentuali di contagi mai viste prima, con il superamento della soglia di 100mila casi giornalieri. Appena il 4,8% della popolazione di 128 milioni di abitanti ha ricevuto la terza dose del siero, secondo le stime governative, una percentuale di gran lunga inferiore a quella delle nazioni europee. In una sessione parlamentare Kishida ha riferito di aver discusso col ministro della Salute, Shigeyuki Goto, e altri membri dell'esecutivo per disporre l'apertura di nuovi centri di vaccinazione di massa a Tokyo e Osaka e il coinvolgimento delle Forze di Autodifesa. Secondo il capo della commissione medica governativa, Shigeru Oma, è probabile che la sesta ondata raggiunga il suo picco tra due settimane, anche nelle aree in cui vige lo stato di 'quasi emergenza, che attualmente equivalgono a 34 delle 47 prefetture dell'arcipelago, inclusa la capitale Tokyo. Dall'inizio della pandemia il Giappone ha segnalato 3.300.580 casi di coronavirus, con 19.300 decessi accertati. (ANSA).