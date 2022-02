Libia: incontro Di Maio-Williams, sostegno alla mediazione Onu

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Il ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio ha avuto questa mattina un cordiale incontro con la consigliera speciale del segretario generale ONU per la Libia Stephanie Williams. Al centro dei colloqui, la condivisione di vedute sul quadro politico libico e il pieno sostegno da parte italiana a UNSMIL e all'azione della consigliera Williams, con particolare riferimento al suo impegno a favore della sostenibilità del processo elettorale. Nel fare riferimento al diffuso consenso all'interno della comunità internazionale per un percorso di transizione a guida libica, Di Maio ha richiamato l'esigenza di rispettare le aspettative di stabilità e democrazia dei cittadini libici. Il ministro ha quindi espresso l'auspicio che, anche grazie alla mediazione onusiana, i principali attori politici possano presto convergere verso una credibile agenda politica ed elettorale, che scongiuri divisioni e renda possibile svolgere in tempi brevi il voto su basi solide e condivise. La priorità, ha sottolineato Di Maio, è evitare il pericolo di un prolungato stallo politico che allontanerebbe ulteriormente le prospettive di una stabilizzazione durevole del Paese. (ANSA).