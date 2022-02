Raid contro due scuole a Firenze, fuoco agli ingressi

(ANSA) - FIRENZE, 07 FEB - Incendiati la notte scorsa gli ingressi di due scuole a Firenze, nella zona di via Pistoiese, periferia nord. Sul posto vigili del fuoco, squadra volante della polizia e polizia scientifica. Secondo quanto ricostruito, gli investigatori propenderebbero per l'ipotesi di un atto vandalico. Gli istituti colpiti sono la scuola dell'infanzia e primaria Balducci, in viuzzo della Cavalla, e la scuola media Paolo Uccello, in via Golubovich. In entrambi i casi le fiamme hanno annerito le vetrate d'ingresso, senza comunque provocare danni gravi mentre invece gli attacchi hanno un forte valore simbolico. Inoltre base ai primi accertamenti della Polizia scientifica, contro la scuola Paolo Uccello potrebbe essere stata lanciata una molotov. Sul luogo sono stati trovati alcuni frammenti di vetro di bottiglia, posti sotto sequestro e che saranno esaminati in laboratorio. Il secondo incendio, quello alla primaria Balducci, potrebbe essere stato causato con stracci intrisi di liquido infiammabile. Il gesto non è stato accompagnato da nessuna rivendicazione. Anche per questo motivo gli investigatori considerano probabile che possa essersi trattato di un atto vandalico. (ANSA).