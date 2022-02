Sudan: lacrimogeni contro migliaia manifestanti anti-putsch

(ANSA) - KHARTOUM, 07 FEB - Ancora tensione in Sudan. Le forze di sicurezza hanno sparato gas lacrimogeni a Khartoum per disperdere migliaia di manifestanti scesi in piazza per chiedere giustizia per i 79 morti nella repressione lanciata dalle forze militari dopo il golpe di ottobre. Lo ha reso noto un giornalista dell'Afp. I lacrimogeni hanno preso di mira i manifestanti presenti nei pressi del palazzo presidenziale, mentre la mobilitazione non si indebolisce, a più di tre mesi dal colpo di stato del generale Abdel Fattah al-Burhane. (ANSA).