Afghanistan: talebani a Ginevra, colloqui su aiuti e diritti

(ANSA) - GINEVRA, 08 FEB - Una delegazione composta da una decina di esponenti talebani si trova a Ginevra per colloqui con funzionari svizzeri e organizzazioni non governative sulle questioni dell'accesso agli aiuti umanitari e dei diritti umani in Afghanistan. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri svizzero. "I membri della delegazione avranno colloqui sull'accesso umanitario alle popolazioni che ne hanno bisogno, la protezione degli attori umanitari e il rispetto dei diritti umani", ha dichiarato all'Afp una portavoce del ministero degli Esteri svizzero, sottolineando che la visita non comporta alcun riconoscimento diplomatico del regime di Kabul. Il mese scorso, i sedicenti studenti coranici avevano già avuto incontri con diplomatici occidentali e rappresentanti della società civile nella loro prima missione in Europa a Oslo. (ANSA).