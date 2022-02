Bruxelles preleva multa da fondi Ue destinati alla Polonia

(ANSA) - BRUXELLES, 08 FEB - La Commissione europea decurterà questo mese i fondi Ue stanziati per la Polonia per pagare una multa di quasi 15 milioni di euro che Varsavia deve versare per essersi rifiutata di chiudere una miniera di lignite: lo ha riferito all'Afp un portavoce della Commissione, Balazs Ujvari. L'esecutivo Ue ha già informato la Polonia della misura senza precedenti, che avverrà la prossima settimana. (ANSA).