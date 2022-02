Canada, Trudeau ai camionisti, 'basta con l'assedio di Ottawa'

(ANSA) - OTTAWA, 08 FEB - Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha esortato le centinaia di camionisti che da più di una settimana bloccano il centro di Ottawa per protestare contro le misure sanitarie anti-Covid a porre fine alla loro mobilitazione, dopo una richiesta di aiuto del sindaco della capitale canadese. "E' necessario che la mobilitazione si fermi", ha scandito Trudeau al termine di una settimana di isolamento dovuto al Covid, durante un dibattito organizzato d'urgenza alla Camera dei Comuni. "I canadesi sanno che l'unica via d'uscita è continuare ad ascoltare la scienza", ha detto il premier promettendo che "il governo federale risponderà", senza però annunciare nuove misure, richieste dal sindaco di Ottawa Jim Watson. Watson ieri aveva chiesto allo stato federale di inviare 1.800 agenti di polizia aggiuntivi e un mediatore per porre fine all'assedio di Ottawa, dove aveva dichiarato lo stato di emergenza il giorno prima. (ANSA).