Cisgiordania, unità Israele uccidono 3 miliziani palestinesi

(ANSA) - TEL AVIV, 08 FEB - Unità speciali israeliane hanno ucciso oggi nel centro di Nablus, in Cisgiordania, 3 miliziani palestinesi che erano a bordo della loro auto. Lo ha detto il portavoce della polizia israeliana. Secondo media israeliani, i 3 erano ricercati "per aver compiuto quattro attacchi armati nella zona di Nablus" nelle ultime settimane. Per le stesse fonti i 3 erano di un gruppo armato legato ad al Fatah. (ANSA).