Covid: Svezia, stop domani a restrizioni stranieri in arrivo

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - La Svezia abolirà da domani le restrizioni anti Covid per gli stranieri in arrivo nel Paese da altre nazioni nordiche, dal resto dell'Unione europea e dallo Spazio economico europeo: lo ha reso noto ieri il governo, secondo quanto riportano i media internazionali. Sempre domani, come previsto, verrà anche abolita la maggior parte delle altre misure anti Covid che erano state prorogate per due settimane il 26 gennaio scorso: queste prevedono, tra l'altro, che bar e ristoranti chiudano alle 23, con un limite di 500 persone all'interno di locali al coperto più grandi. (ANSA).