In Veneto arriva legge per parità retribuzioni uomo/donna

(ANSA) - VENEZIA, 08 FEB - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità una legge per favorire pari retribuzioni tra donne e uomini e per sostenere l'occupazione femminile. Il testo presentato dai consiglieri regionali di opposizione ha trovato la convergenza di tutte le forze politiche. La legge stanzia 100mila euro per interventi che premino le aziende che aiutano e favoriscono il lavoro e la carriera delle donne e per impostare campagne e azioni pubbliche a sostegno dell'occupazione femminile. La Regione dovrà istituire il Registro delle imprese virtuose in materia retributiva di genere, al quale potranno iscriversi imprese pubbliche e private, compresi i liberi professionisti. L'iscrizione al Registro consentirà alle imprese di accedere ad agevolazioni e benefici economici, oltre che al conseguente beneficio 'reputazionale'. Specifici benefici economici saranno previsti per le aziende che assumono donne vittime di violenza o di 'tratta'. (ANSA).