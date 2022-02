Tredicenne denuncia: inseguito e abusato in strada a Ravenna

Un ragazzino di 13 anni ha denunciato di essere stato inseguito in strada e abusato da uno sconosciuto. Sull'episodio, riferito dal Corriere di Romagna, è stato aperto un fascicolo in Procura a Ravenna dalla pm di turno Silvia Ziniti e sono in corso indagini della Polizia.

I fatti risalgono al 28 gennaio in una località della Bassa Romagna e il giovane verrà sentito in questi giorni. Saranno analizzate le immagini delle telecamere del circondario. Ci sono alcuni aspetti della dinamica che devono essere chiariti. Il 13enne si sarebbe confidato con la famiglia una volta tornato a casa, nel tardo pomeriggio. Durante il tragitto in bici uno sconosciuto lo avrebbe raggiunto, a sua volta in bicicletta, e lo avrebbe costretto a subire abusi. La madre ha avvisato il commissariato di Lugo che indaga con la squadra mobile di Ravenna. Il fascicolo per violenza sessuale su minorenne è contro ignoti.