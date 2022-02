Covid: 81.367 positivi, 384 le vittime

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Sono 81.367 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 101.864. Le vittime sono invece 384, mentre ieri erano state 415. Eseguiti 731.284 tamponi molecolari e antigenici, con il tasso di positività che sale all'11,1% dal 10,2% di ieri. Sono invece 1.350 i pazienti in terapia intensiva, 26 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 90. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.932 (18.337), ovvero 405 in meno rispetto a ieri. (ANSA).