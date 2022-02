Il re Felipe VI di Spagna è positivo al Covid, sintomi lievi

(ANSA) - MADRID, 09 FEB - Il re di Spagna Felipe VI è risultato positivo al Covid: lo si apprende da un comunicato della Casa Reale Spagnola. Secondo questa nota, il monarca, che ha 54 anni, presenta per il momento "sintomi lievi" e dovrà rimanere in isolamento per sette giorni. La regina Letizia e la principessa Sofia, che vivono con il re, "non manifestano sintomi" e possono mantenere "le attività previste", sottomettendosi comunque a monitoraggio. (ANSA).