L'Iran svela un nuovo missile balistico con gittata di 1.450 km

(ANSA) - ISTANBUL, 09 FEB - Teheran ha svelato un nuovo missile balistico di produzione locale con una gittata di 1.450 km denominato 'Kheibarshekan'. Lo rende noto l'agenzia Tasnim, vicina ai pasdaran, che fornisce dettagli rispetto al missile presentato oggi durante una visita del capo di Stato maggiore dell'Esercito iraniano Mohammad Hossein Bagheri ad una base delle forze aeree delle Guardie della Rivoluzione. "L'arma strategica è un missile a lunga gittata di terza generazione, sviluppato dai corpi delle guardia delle rivoluzione iraniana, alimentato con combustibile solido e in grado di penetrare barriere missilistiche con alta manovrabilità", fa sapere l'agenzia Tasnim. Il Kheibarshekan presenta miglioramenti rispetto alle precedenti generazioni essendo più leggero e potendo contare su un tempo di preparazione per il lancio ridotto di un sesto rispetto a missili dello stesso tipo. Nel presentare il missile Kheibarshekan, il capo di stato maggiore dell'Esercito iraniano ha affermato che l'arma potrebbe essere utilizzata contro gli Usa e Israele. Le dichiarazioni di Bagheri arrivano mentre a Vienna è ripresa la trattativa tra Iran, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Germania per rilanciare l'accordo sul nucleare del 2015. Durante i colloqui nella capitale austriaca, sono state talvolta già espresse preoccupazioni rispetto allo sviluppo dei missili iraniani. (ANSA).