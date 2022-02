Ucraina: Papa, la guerra è una pazzia, serve dialogo serio

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 09 FEB - Il Papa, alla fine dell'udienza generale, ha ringraziato coloro che hanno risposto al suo appello e hanno dedicato il 26 gennaio alla preghiera per la pace in Ucraina. "Continuiamo a supplicare il Dio della pace perché le tensioni e le minacce di guerra siano superate attraverso un dialogo serio e affinché a questo scopo possano contribuire i colloqui nel Formato Normandia. E non dimentichiamo: la guerra è una pazzia", ha detto il Papa. (ANSA).