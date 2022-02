Aste: acquistato con criptovaluta diamante nero da record

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - E' stato acquistato con una criptovaluta il diamante nero da record, forse venuto dallo spazio, battuto ieri all'asta da Sotheby's per 3,16 milioni di sterline (3,75 milioni di euro): lo riporta la Bbc. Nel dare l'annuncio ieri, la casa d'aste non aveva rivelato il nome dell'acquirente, ma a operazione conclusa l'imprenditore di criptovalute Richard Heart - fondatore della piattaforma di blockchain HEX - ha annunciato su Twitter di essere il nuovo proprietario del prezioso diamante denominato Enigma. E Heart ha annunciato ai suoi oltre 180.000 follower che ribattezzerà il diamante con il nome di 'HEX.com diamond'. Enigma è il più grande diamante nero naturale del mondo. Come ha spiegato Sotheby's, a differenza dei diamanti classici che vengono estratti dalle viscere della terra, quelli neri si trovano maggiormente in superficie evocando "possibili origini extraterrestri". (ANSA).