Covid: mappa Ecdc, in tutta Europa rischio resta massimo

(ANSA) - BRUXELLES, 10 FEB - Tutta l'Europa resta in rosso scuro, il massimo livello di contagi e rischio per il Covid. E' quanto emerge dalla nuova mappa aggiornata dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) resa nota oggi in cui non ci sono variazioni rispetto al quadro di una settimana fa. Negli ultimi aggiornamenti la mappa viene ponderata non solo per la diffusione del virus e l'incidenza dei casi positivi sui test, ma anche in base alla penetrazione dei vaccini. La mappa Ecdc copre Ue e paesi See (Islanda, Norvegia e Liechtenstein). (ANSA).